Из-за российских ударов движение по Северному и Южному мостам было временно приостановлено 17 ноября. В связи с ограничениями в Киеве изменили маршруты автобусов и троллейбусов: часть транспорта перенаправили на другие переправы, а на некоторых направлениях увеличили количество машин.

По информации коммунального предприятия, из-за перекрытия двух мостов движение общественного транспорта организовали по временным схемам. В частности, автобусы, которые ранее использовали Северный и Южный мосты, перенаправили через Подольский мостовой переход и Дарницкий мост.

В то же время для части троллейбусных маршрутов изменили конечные остановки, чтобы обеспечить перевозку пассажиров в условиях транспортных ограничений.

Через Подольский мостовой переход направили несколько автобусных маршрутов. В частности, автобусы №21, №73 и №101 теперь курсируют до станции метро «Контрактовая площадь» на улице Нижний Вал.

Автобус №31-ТР следует через улицу Глыбочицкую до станции метро «Лукьяновская».

Изменения коснулись также троллейбусного сообщения. В частности:

Троллейбусы №30 и №31 курсируют от станции метро «Лукьяновская» и Кадетского гая до станции метро «Почайна».

Троллейбус №44 работает по маршруту «улица Северная – улица Архипенко».

Троллейбус №50 продолжает работу с увеличенным количеством машин на маршруте.

Кроме того, часть автобусов перенаправлена через Дарницкий мост. По сообщению «Киевпастранса», по этой переправе теперь курсируют маршруты №22 и №91.

На автобусном маршруте №22-ТР также увеличено количество подвижного состава.

В «Киевпастрансе» подчеркнули, что ограничения движения по Северному и Южному мостам введены временно из-за последствий вражеских ударов по столице.

В то же время в сообщении предприятия не указано, как долго продлится перекрытие и когда общественный транспорт вернется к привычным маршрутам.

Также перевозчик не уточнил, повреждены ли сами мостовые сооружения в результате российской атаки. Пассажиров призвали заранее учитывать изменения при планировании поездок по городу.

Источник: КГГА

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