В Киеве пьяный мужчина разбил камнем стекло Lexus и уснул в салоне
В Киеве 24-летнему мужчине предъявили подозрение после того, как он разбил камнем окно автомобиля Lexus, проник в салон и уснул внутри. За содеянное ему грозит до трех лет ограничения свободы.
По данным правоохранителей, 24-летний киевлянин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, когда пришел на территорию автозаправочной станции в Днепровском районе. Там он решил проникнуть в чужой припаркованный автомобиль.
«Сначала правонарушитель пытался разбить окно транспортного средства мусорным контейнером, а затем нашел камень, разбил им стекло, пролез в салон и уснул», — рассказали в полиции.
Во время проверки на состояние алкогольного опьянения прибор «Драгер», по информации правоохранителей, показал 2,26 промилле алкоголя.
Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса Украины – нарушение неприкосновенности жилища.
Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.
Об этом 9 ноября сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киеве.
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