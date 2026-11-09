В Киеве пьяный мужчина разбил камнем стекло Lexus и уснул в салоне

В Киеве 24-летнему мужчине предъявили подозрение после того, как он разбил камнем окно автомобиля Lexus, проник в салон и уснул внутри. За содеянное ему грозит до трех лет ограничения свободы.

По данным правоохранителей, 24-летний киевлянин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, когда пришел на территорию автозаправочной станции в Днепровском районе. Там он решил проникнуть в чужой припаркованный автомобиль.

«Сначала правонарушитель пытался разбить окно транспортного средства мусорным контейнером, а затем нашел камень, разбил им стекло, пролез в салон и уснул», — рассказали в полиции.

Во время проверки на состояние алкогольного опьянения прибор «Драгер», по информации правоохранителей, показал 2,26 промилле алкоголя.

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Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 162 Уголовного кодекса Украины – нарушение неприкосновенности жилища.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Об этом 9 ноября сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киеве.

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