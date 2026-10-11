В Киеве после атаки РФ 11 октября в четырёх районах отключилось электричество

В Киеве в некоторых частях Оболонского, Подольского, Шевченковского и Деснянского районов 11 октября были зафиксированы аварийные отключения электроэнергии из-за атаки со стороны РФ. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения, а из-за отсутствия напряжения временно приостановлено движение электротранспорта в этих районах.

По информации компании ДТЭК, специалисты работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей.

Из-за отключения электроэнергии также возникли перебои в работе торговых центров. В частности, без света остались Gorodok Gallery и Dream на Оболони.

Информация о точных сроках восстановления электроснабжения и движения электротранспорта пока не обнародована.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Ранее были обнародованы графики отключения света в Киевской области 11 октября.

Также киевлян предупредили о риске перебоев со светом и водой и дали рекомендации.

В субботу, 10 октября, в части регионов Украины введут ограничения на потребление электроэнергии. Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать в течение суток, а для всех категорий потребителей предусмотрены почасовые отключения. Причина — последствия российских ракетных и дронных атак на энергетические объекты.

В Киеве и Киевской области правительственные чиновники осмотрели подстанции «Укрэнерго» и другие объекты генерации электроэнергии, которые систематически подвергаются атакам со стороны России. В ходе визита были проверены последствия последних российских ударов по энергетической инфраструктуре и ход восстановительных работ.

Читай нас в