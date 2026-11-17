Ночью и утром 17 ноября российские войска нанесли удар по столице с помощью баллистических ракет. На фоне взрывов временно приостановлено движение поездов на зеленой линии метро. В сети также сообщают об очередной попытке нанести удар по киевским мостам.

Движение поездов метрополитена на «зеленой» линии между станциями «Осокорки» и «Червоный хутор» временно приостановлено. Причиной стало повреждение наземной инфраструктуры столичного метро в результате очередного ночного обстрела Киева.

В настоящее время поезда курсируют только по подземному участку — от станции «Сырец» до станции «Выдубичи». О дальнейших изменениях в графике работы и сроках возобновления движения на участке «Осокорки» – «Червоный хутор» в КГГА пообещали сообщить дополнительно.

В Киеве перекрыли Северный и Южный мосты после ударов РФ: общественный транспорт изменил маршруты.

Россия атаковала Северный и Южный мосты в Киеве ракетами – Кличко.

Ранее в Киеве отремонтировали поврежденный дроном Северный мост.

Утром 4 октября во время атаки с использованием дронов российский шахид взорвался на проезжей части Северного моста в Киеве.

В результате атаки 4 октября на столичном Северном мосту была повреждена тепломагистраль. Из-за этого в Деснянском районе временно отключили горячую воду.

Читай нас в