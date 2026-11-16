В Киеве начали восстанавливать движение трамваев и троллейбусов

Во второй половине дня 16 ноября в столице постепенно возобновляется работа наземного электротранспорта. Специалисты «Киевпастранса» начали возвращать на маршруты трамваи и троллейбусы, при этом временные автобусы продолжат курсировать до конца суток.

Автобусы, временно дублировавшие маршруты электротранспорта, будут работать до конца дня. Также будут продолжены перевозки пассажиров вдоль красной и зеленой линий метро.

Для этого предусмотрены следующие маршруты:

№ 1-М — станция метро «Дворец спорта» — станция метро «Лесная»;

№ 1-МА — станция метро «Лесная» — станция метро «Арсенальная»;

№ 1-МД — станция метро «Дарница» — станция метро «Дворец спорта»;

№ 3-М — станция метро «Выдубичи» — станция метро «Осокорки»;

№ 22-ТЛ — улица Тростянецкая — станция метро «Лыбидская».

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Напомним, Киев не сможет полностью заменить электротранспорт автобусами, заявили в КГГА.

Ранее Зеленский распорядился подготовить резервные схемы транспортного сообщения в Киеве.

Российские террористические войска ночью 7 ноября нанесли удар крылатыми ракетами по Северному мосту в Киеве. В результате ночной атаки были повреждены дорожное покрытие путепровода, контактная троллейбусная сеть и линия электропередач.

Из-за последствий атаки российских террористов на Киев 7 ноября было изменено движение автобусов через Северный мост. В настоящее время общественный транспорт направлен в объезд через Подольский мостовой переход.

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