В Киеве начали восстанавливать движение трамваев и троллейбусов
Во второй половине дня 16 ноября в столице постепенно возобновляется работа наземного электротранспорта. Специалисты «Киевпастранса» начали возвращать на маршруты трамваи и троллейбусы, при этом временные автобусы продолжат курсировать до конца суток.
Автобусы, временно дублировавшие маршруты электротранспорта, будут работать до конца дня. Также будут продолжены перевозки пассажиров вдоль красной и зеленой линий метро.
Для этого предусмотрены следующие маршруты:
- № 1-М — станция метро «Дворец спорта» — станция метро «Лесная»;
- № 1-МА — станция метро «Лесная» — станция метро «Арсенальная»;
- № 1-МД — станция метро «Дарница» — станция метро «Дворец спорта»;
- № 3-М — станция метро «Выдубичи» — станция метро «Осокорки»;
- № 22-ТЛ — улица Тростянецкая — станция метро «Лыбидская».
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Напомним, Киев не сможет полностью заменить электротранспорт автобусами, заявили в КГГА.
Ранее Зеленский распорядился подготовить резервные схемы транспортного сообщения в Киеве.
Российские террористические войска ночью 7 ноября нанесли удар крылатыми ракетами по Северному мосту в Киеве. В результате ночной атаки были повреждены дорожное покрытие путепровода, контактная троллейбусная сеть и линия электропередач.
Из-за последствий атаки российских террористов на Киев 7 ноября было изменено движение автобусов через Северный мост. В настоящее время общественный транспорт направлен в объезд через Подольский мостовой переход.