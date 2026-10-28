В Киеве полицейский применил оружие против собаки, напавшей на людей в укрытии

В Подольском районе Киева полицейские применили огнестрельное оружие в отношении агрессивной собаки, которая укрывалась в жилом доме и нападала на людей.

По информации патрульной полиции Киева, на спецлинию 112 поступило сообщение о животном, которое вело себя агрессивно. На месте правоохранители обнаружили мужчину с собакой без намордника.

Полицейские попросили владельца успокоить животное, однако при попытке приблизиться к мужчине собака внезапно бросилась на инспектора и укусила его за руку.

В связи с угрозой жизни и здоровью правоохранителя полицейский применил табельное огнестрельное оружие в направлении животного. После инцидента раненому инспектору оказали медицинскую помощь.

Источник: Патрульная полиция Киева, Telegram

В Тернополе 17-летний местный житель натравил собаку бойцовой породы на сотрудницу полиции, в результате чего женщина получила рваные раны лица. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело. Несовершеннолетнему может грозить до пяти лет лишения свободы.

В Ирпене возле одного из супермаркетов обнаружили привязанную собаку, рядом с которой оставили записку и документы. В записке говорилось, что животное принадлежало погибшему военнослужащему.

В Киеве 34-летнего мужчину приговорили к шести годам лишения свободы за жестокое обращение с собакой и кражу из автомобиля.

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