В Киеве с вечера 3 ноября временно приостанавливается движение трамваев и троллейбусов. Это произошло из-за критической ситуации в энергосистеме столицы в результате российских обстрелов. В КГГА сообщили о запуске дополнительных наземных маршрутов.





Часть маршрутов будут дублировать автобусы, однако они не смогут полностью заменить электротранспорт.



«Метрополитен пока работает в штатном режиме. В то же время его дальнейшая работа будет зависеть от ситуации в энергосистеме. Движение трамваев и троллейбусов возобновят после стабилизации ситуации в энергосистеме», — говорится в сообщении.

Автобусы вместо троллейбусов будут курсировать по маршрутам:

• № 3ТР — Железнодорожный массив — Дворец спорта;

• № 4ТР — просп. Свободы — ст. м. «Площадь Украинских Героев»;

• № 6ТР — Минский массив — Майдан Независимости;

• № 8ТР — ул. Смелянская — ст. м. «Площадь Украинских Героев»;

• № 11ТР – Национальный музей архитектуры и быта Украины – Багринова гора;

• № 14ТР – Ботанический сад – Центральный железнодорожный вокзал;

• № 17ТР – пл. Космонавтов – ст. м. «Площадь Украинских Героев»;

• № 23ТР – ул. Мечты – ст. м. «Лукьяновская»;

• № 24ТР – ул. Северная – просп. Свободы;

• № 26ТР – просп. Свободы – ст. м. «Нивки»;

• № 27ТР – ст. м. «Почайна» – железнодорожная станция «Киев-Волынский»;

• № 28ТР – просп. Свободы – ст. м. «Лукьяновская»;

• № 29ТР – Дарницкая площадь – железнодорожная платформа «Куреневка»;

• № 30ТР – ул. Милославская – ул. Кадетский Гай;

• № 31ТР — ул. Милославская — ст. м. «Лукьяновская»;

• № 32ТР – ул. Северная – ул. Сошенко;

• № 33ТР – Минский массив – железнодорожный вокзал «Южный»;

• № 35ТР – просп. Свободы – ул. Кадетский Гай;

• № 36ТР – ул. Северная – ул. Чернобыльская;

• № 37ТР – ул. Милославская – ст. м. «Лесная»;

• № 38ТР – ст. м. «Выдубичи» – Музей истории Украины во Второй мировой войне;

• № 40ТР — ул. Кадетский Гай — Дворец спорта;

• № 41ТР — ул. Тулузы — ст. м. «Святошин»;

• № 42ТР – ул. Ольжича – ст. м. «Лыбидская»;

• № 43ТР – Кибцентр – Дарницкая площадь;

• № 44ТР – ул. Северная – просп. Степана Бандеры;

• № 45ТР – ст. м. «Выставочный центр» – ст. м. «Васильковская»;

• № 47ТР – ул. Милославская – ст. м. «Минская»;

• № 50КР – ул. Милославская – Дарницкая площадь;

• № 50ТР – ул. Милославская – ст. м. «Лыбидская».

Автобусы вместо трамваев будут курсировать по маршрутам:

• № 1Т – Михайловская Борщаговка – ст. «Старовокзальная»;

• № 3Т – ст. «Жюль Верн» – ст. «Старовокзальная»;

• № 12Т – Пуща-Водица – пл. Тараса Шевченко;

• № 14Т — просп. Видрадный — Контрактовая площадь;

• № 16Т – Контрактовая площадь – ст. м. «Героев Днепра»;

• № 19Т – Контрактовая площадь – пл. Тараса Шевченко;

• № 22Т – просп. Воскресенский – ЗЗБК;

• № 27Т – ул. Милославская – ст. м. «Позняки»;

• № 28Т – ул. Милославская – ст. м. «Лесная»;

• № 29Т – ст. м. «Бориспольская» – ст. м. «Лесная».

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Напомним, что в столице 3 ноября ввели экстренные отключения электроэнергии вследствие существенных повреждений объектов киевского регионального энергоузла, вызванных обстрелами со стороны РФ.

3 ноября Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. В результате вражеских атак и повреждений энергетической инфраструктуры столицы 3 ноября были обесточены основные водопроводные объекты «Киевводоканала».





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