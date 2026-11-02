В Киеве назначили ответственного за обеспечение жизнедеятельности столицы

Временно исполняющий обязанности начальника Киевской городской военной администрации Андрей Ткачев подписал распоряжение о назначении Фархада Гулиева на должность заместителя начальника КГВА. На новой должности он будет курировать вопросы обеспечения жизнедеятельности столицы, а также её безопасности и устойчивости в условиях военного положения.

До начала полномасштабного вторжения Фархад Гулиев занимался адвокатской деятельностью. В 2022 году он добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины, где прошел путь от солдата боевого подразделения до руководящих должностей в Министерстве обороны Украины.

Об этом сообщает пресс-служба КМВА.

Напомним, 21 июля временным исполняющим обязанности главы Киевской городской военной администрации был назначен Андрей Ткачев. До этого назначения он занимал должность первого заместителя экс-главы КГВА Тимура Ткаченко.

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Тимура Ткаченко от должности начальника Киевской городской военной администрации. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства в четверг, 16 июля.

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