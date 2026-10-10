В Киеве раздались взрывы после предупреждения о ракетной угрозе, на Оболони зафиксировали попадание в ресторан

Российские террористы с утра 10 октября наносят удары по Киеву с воздуха. В настоящее время столица подверглась обстрелу баллистическими ракетами.

В Киеве раздались взрывы на фоне воздушной тревоги. Перед этим военные предупредили об угрозе баллистического ракетного удара.

В 13:58 Воздушные силы сообщили о высокоскоростной цели, которая двигалась в направлении Киева из Сумской области. Через минуту военные предупредили об угрозе применения баллистического оружия из Брянска.

Позже глава города Виталий Кличко сообщил о попадании в Оболонском районе Киева в здание ресторана. По другому адресу ракеты упали во дворе жилого дома.

Напомним, что примерно в 13:00 стало известно, что из-за отключения напряжения от внешних источников питания в метрополитене временно приостановлено движение поездов и работа эскалаторов.

Киев с ночи 10 октября находится под постоянными атаками дронов российских террористов. В настоящее время стало известно о падении обломков сбитого беспилотника на 25-этажный жилой дом.

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