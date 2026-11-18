В Киеве прогремел взрыв на фоне атаки дронов, на Позняках отключилось электричество
Утром 18 ноября в Киеве объявили об угрозе с дронами, после чего в городе раздался взрыв. По сообщениям КГВА, в Дарницком районе обломки БПЛА упали на открытой территории.
Жители также сообщили об отключении электроэнергии на Позняках сразу после взрыва. Информация о причинах отключения и возможных последствиях атаки уточняется.
КГСА сообщает, что информация о пострадавших и повреждениях также уточняется.
Напомним, часть Левобережного Киева временно останется без отопления.
В Киеве завершили аварийные работы после удара по Оболонскому району.
В Киеве последствия российских ударов 17 ноября зафиксировали в четырех районах: Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском.