Утром 18 ноября в Киеве объявили об угрозе с дронами, после чего в городе раздался взрыв. По сообщениям КГВА, в Дарницком районе обломки БПЛА упали на открытой территории.

Жители также сообщили об отключении электроэнергии на Позняках сразу после взрыва. Информация о причинах отключения и возможных последствиях атаки уточняется.

КГСА сообщает, что информация о пострадавших и повреждениях также уточняется.

Напомним, часть Левобережного Киева временно останется без отопления.

В Киеве завершили аварийные работы после удара по Оболонскому району.

В Киеве последствия российских ударов 17 ноября зафиксировали в четырех районах: Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском.

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