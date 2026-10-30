В Киеве прогремел взрыв, в микрорайонах начались перебои с электричеством

Вечером 30 октября российский реактивный дрон поразил энергетический объект в Киеве. Ситуация с электроснабжением ухудшилась. Зафиксировано отключение электроэнергии в нескольких районах столицы.



Об этом сообщают киевские Telegram-каналы.

Отмечается, что после взрыва наблюдаются скачки напряжения в сети.

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Напомним, что в Днепре 30 октября не действуют даже экстренные графики отключений света. Причина — новые российские удары по энергетической инфраструктуре региона: повреждены магистральные сети «Укрэнерго» и один из объектов ДТЭК.

В ночь на 30 октября Россия атаковала Украину 17 баллистическими ракетами. Под ударами оказалась, в частности, энергетическая инфраструктура, а в течение дня специалисты работали над восстановлением электроснабжения. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не сделала ни одного шага к снижению напряженности в энергетической сфере и продолжает атаковать украинские города и энергосистему.

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