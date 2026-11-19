За последние три месяца количество квартир, сдаваемых в аренду в Киеве, выросло на 87 %. При этом средняя цена однокомнатного жилья за год снизилась на 9 % и теперь составляет 15 тысяч гривен в месяц. Больше всего новых объявлений появилось в Дарницком районе, а самые дешёвые однокомнатные квартиры предлагают в Деснянском.

На столичном рынке аренды стало значительно больше свободных квартир. За последние три месяца владельцы активнее выставляли жилье на сайтах объявлений, поэтому у людей, ищущих жилье, теперь есть из чего выбирать. Наиболее заметно количество предложений выросло в сентябре. Всего за один месяц количество квартир, доступных для аренды, увеличилось на 49%. В октябре тенденция сохранилась, но прирост уже был не таким стремительным — еще 12%.

В целом за три месяца количество объявлений об аренде в Киеве увеличилось на 87%. В то же время аналитики отмечают, что темпы появления новых предложений постепенно замедляются. То есть квартир на рынке стало значительно больше, но рост уже не такой быстрый, как в начале осени.

По оценке ЛУН, общий арендный фонд столицы составляет не менее 313 тысяч квартир. В это количество входят все жилые помещения, сдаваемые в аренду, в том числе те, где уже проживают арендаторы. Поэтому эту цифру не стоит путать с количеством актуальных объявлений. Она показывает общий масштаб рынка, а не количество квартир, которые именно сейчас ищут новых жильцов. Больше всего новых предложений появилось в Дарницком районе. А вот самые дешёвые однокомнатные квартиры можно найти в Деснянском. В среднем аренда такого жилья там стоит около 8 тысяч гривен в месяц.

Сколько стоит аренда квартир в Киеве

Увеличение количества предложений происходит на фоне снижения цен. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, аренда квартир в столице подешевела. Больше всего это заметно на примере трёхкомнатного жилья.

По данным ЛУН, средняя стоимость аренды квартир в Киеве сейчас составляет:

Однокомнатная квартира — 15 тысяч гривен в месяц, или примерно 330 долларов. За год цена снизилась на 9%.

Двухкомнатная квартира — 21 тысяча гривен, около 460 долларов. Годовое снижение также составляет 9%.

Трехкомнатная квартира — 35 тысяч гривен, или примерно 760 долларов. За год аренда такого жилья подешевела на 12%.

В то же время цены могут заметно различаться даже в пределах одного района. На стоимость влияют состояние квартиры, качество ремонта, расположение дома и близость к метро и другому общественному транспорту. Поэтому средняя цена даёт лишь общее представление о рынке, а конкретные предложения могут быть как дешевле, так и значительно дороже.

Увеличение количества квартир в аренду дает потенциальным арендаторам больше возможностей сравнить варианты и не торопиться с выбором. Владельцам же приходится учитывать более высокую конкуренцию: чтобы найти жильцов, важно устанавливать цену, соответствующую состоянию жилья и предложениям по соседству.

Итак, осенью выбор квартир в аренду в Киеве существенно вырос, а средние цены за год снизились. Самое дешевое однокомнатное жилье среди приведенных районных показателей — в Деснянском районе, где за него просят в среднем 8 тысяч гривен в месяц. Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса ЛУН, которые находятся в распоряжении СМИ.

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