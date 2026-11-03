В Киеве открывают пункты обогрева из-за повреждения энергоузла — Кличко

В столице 3 ноября ввели экстренные отключения электроэнергии в связи с серьезными повреждениями объектов Киевского регионального энергоузла, вызванными обстрелами со стороны РФ.

По заявлению мэра Виталия Кличко, ситуация с электроснабжением в городе остается чрезвычайно сложной, поскольку враг нанес ущерб как объектам генерации, так и системам передачи электроэнергии по всей стране.

Сложная аварийная ситуация привела к перебоям в функционировании критической инфраструктуры Киева, в частности наблюдаются сбои в водоснабжении и задержки в движении общественного электротранспорта. Специалисты «Киевводоканала» работают над стабилизацией напряжения для возобновления подачи воды, а в районах с наиболее острым дефицитом электроэнергии разворачивают пункты обогрева, где жители могут согреться и зарядить электронные устройства.

Источник: Заявление мэра Киева Виталия Кличко.

Напомним, 3 ноября Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. В результате вражеских атак и повреждений энергетической инфраструктуры столицы 3 ноября были обесточены основные водопроводные объекты «Киевводоканала».

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