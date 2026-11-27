27 ноября на Софийской площади столицы начнут установку главной новогодней елки. Работы планируется завершить к 4 декабря, а праздничная площадка откроется 6 декабря, в День святого Николая. Массовые мероприятия проводиться не будут.

Елка будет высотой 16 метров. Концепция оформления в этом году называется «Свет внутри» — предусмотрено украшение пространства внутри дерева, ярмарочный домик и детский паровозик.

Установку, оформление и содержание праздничной площадки финансирует бизнес. Средства из городского бюджета привлекаться не будут.

Источник: Кличко

В Киеве к рождественско-новогодним праздникам установят главную елку страны высотой 18 метров. Ее украсят в традиционных для зимних праздников зеленых и красных цветах. К созданию праздничной инсталляции приглашают присоединиться всех желающих.

Государственное предприятие «Леса Украины» планирует заготовить более 75 тысяч елок, сосен и пихт к зимним праздникам. Часть деревьев вырастили на специальных плантациях, остальные получат в ходе лесоухода. Когда именно начнут продавать новогодние деревья и сколько они будут стоить, пока неизвестно — эти вопросы еще согласовываются.

Сезонные площадки по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений будут работать в столице до 31 декабря.

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