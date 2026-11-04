В Киеве расследуют халатность и возможный сговор при закупках «Киевводоканала» с окружением главы УРМ

После массированной российской атаки на Киев 9 января 2026 года, в результате которой погибли четыре человека, а часть столицы осталась без тепла и воды, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по подозрению в возможной служебной халатности. Следствие проверяет готовность города к работе в условиях обстрелов, защиту объектов критической инфраструктуры и закупки коммунальных предприятий.

15 января полиция Киева возбудила дело по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

В ходе расследования правоохранители изъяли документы, связанные с подготовкой столицы к работе во время атак, защитой критически важной инфраструктуры и соответствующими закупками. Названия учреждений в судебных решениях обезличены, однако из контекста документов следует, что речь идет о Киевском городском совете, КГГА и подчиненных им предприятиях. Среди фигурантов материалов — ЧАО «АК «Киевводоканал» и КП «Киевтеплоэнерго».

В материалах производства приведены выводы специалистов, привлеченных к анализу документов. Они установили, что стратегия развития Киева и городские программы были обновлены «со значительным опозданием».

Кроме того, несмотря на наличие средств в городском бюджете, город не обеспечил «надлежащее финансирование операторов критической инфраструктуры». Из-за этого сроки выполнения соответствующих работ перенесли на конец 2026 года.

Последствиями, которые расследует следствие, стали перебои с электро-, водо- и теплоснабжением после атаки 9 января 2026 года.

Общую сумму ущерба в материалах производства оценили в 29,15 млн грн незапланированных расходов. В частности:

11,48 млн грн — помощь 287 киевлянам, чьи квартиры пострадали;

14,02 млн грн — расходы коммунальных домоуправлений;

1,51 млн грн — средства государственного бюджета;

2,14 млн грн — расходы акционерного общества.

Что касается коммунальных предприятий, следователи получили доступ к первичным документам КП «Киевтеплоэнерго». Речь идет об актах, сметах и коммерческих предложениях, связанных со строительством инженерной защиты теплоэлектроцентралей, резервным питанием, установкой когенерационной установки и закупкой энергетического оборудования.

Особое внимание правоохранители уделяют закупкам, которые касались повышения устойчивости объектов энергетической инфраструктуры к российским атакам.

Наиболее подробно в судебных постановлениях описаны закупки ЧАО «АК «Киевводоканал». Все они, как отмечается в документах, были направлены на обеспечение резервного питания систем водоснабжения и водоотведения.

В частности, в постановлении упоминается закупка девяти дизельных генераторов на сумму 243,41 млн грн от 19 декабря 2025 года. Речь идет о прямой закупке, о которой ранее сообщало издание «Наши деньги». По версии следствия, техническое задание на оборудование «содержит отдельные дискриминационные признаки в отношении других производителей».

Для обеспечения работы генераторов «Киевводоканал» также заключил три договора на приобретение оборудования общей стоимостью 58,85 млн грн.

Следователи считают, что оборудование поставлялось по ценам, завышенным на 20–30%. Подрядчиком по этим договорам стало ООО «Энерджигруп».

В материалах дела также говорится о вероятном «противоправном механизме», который, по версии следствия, компания и «Киевводоканал» могли использовать для присвоения бюджетных средств.

Согласно схеме, описанной следствием, сначала компания получила 18 прямых договоров на сумму 9,46 млн грн для проектирования систем резервного питания. Впоследствии ей передали ещё семь подрядов на строительство общей стоимостью 320,69 млн грн.

Согласно материалам дела, «Энерджигруп» была единственным участником этих торгов. Следствие считает, что это «свидетельствует о предварительном сговоре» и «искусственном создании антиконкурентных действий».

Кроме того, по версии правоохранителей, компания планирует поставлять преобразователи Schneider Electric китайского производства с завышением стоимости на 15–20%.

Всего в системе «Прозорро» на момент подготовки материала было зарегистрировано 57 контрактов «Киевводоканала» с ООО «Энерджигруп» на сумму 599,64 млн грн. Таким образом, водоканал стал крупнейшим заказчиком компании.

В то же время «Энерджигруп» является одним из ведущих подрядчиков для ряда облэнерго. Компания также фигурировала в материалах о перераспределении рынка трансформаторов.

ООО «Энерджигруп» было зарегистрировано в конце 2015 года в Днепре под названием «Бест Продакшн». Весной 2016 года компания сменила название, переехала в Харьков и перешла к нынешнему владельцу и директору Максиму Десяткову.

Всего в активе предприятия подряды на 3,94 млрд грн. Из этой суммы 2,13 млрд грн приходится на восемь облэнерго, семь из которых входят в государственную группу АО «Украинские распределительные сети» (УРС).

Максим Десятков также руководит ООО «Эстейт Энерджи» и является его совладельцем вместе с Ириной Гармаш.

Ирина Гармаш — супруга Андрея Гармаша, бывшего руководителя КП «Харьковский метрополитен». С 2024 года он занимает руководящую должность в Департаменте строительства Харьковского городского совета.

До сентября 2026 года соучредителем «Эстейт Энерджи» была Виктория Белоцкая — супруга Алексея Белоцкого, которого в августе 2026 года назначили исполняющим обязанности генерального директора государственной компании «Украинские распределительные сети».

До этого Алексей Белоцкий работал директором Департамента капитального строительства Харьковской областной государственной администрации, был советником ХОГА по вопросам развития инфраструктуры, руководителем направления экономики и финансов АО «Украинские распределительные сети», а также советником министра.

С ноября 2023 года по июль 2026 года Белоцкий занимал должность заместителя генерального директора АО «Украинские энергетические машины».

Кроме того, «Энерджигруп» зарегистрирована в одном здании с АО «Украинские энергетические машины», где Алексей Белоцкий работал заместителем генерального директора.

Киевское расследование — не единственное, в рамках которого правоохранительные органы изучают деятельность компании.

Документы и договоры «Энерджигруп» изымали во время обысков в рамках уголовного производства по делу о закупке когенерационных установок для КП «Харьковские тепловые сети».

Таким образом, правоохранители проверяют не только обстоятельства подготовки Киева к российским атакам, но и ряд закупок, связанных с резервным энергоснабжением критически важной инфраструктуры. Описанные в материалах судебных постановлений обстоятельства и оценки следствия касаются версий правоохранительных органов и сами по себе не являются установленным судом фактом вины фигурантов.

Об этом сообщается в материалах судебных постановлений.

Напомним, система водоснабжения и водоотведения Киева лишь частично готова к аварийным ситуациям. Несмотря на получение более 100 генераторов, резервное оборудование не может полностью заменить централизованное электроснабжение, поэтому риски перебоев в работе системы остаются.

Днем ранее в четырех районах Киева упало давление воды из-за отключения электроэнергии.

До этого в Киеве также упало давление воды из-за отключения электроэнергии в инфраструктуре.

Между тем в Белой Церкви из-за попадания БПЛА приостановят водоснабжение.

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