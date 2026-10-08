В Киеве отменили экстренные отключения света и вернулись к графикам

В Киеве отменили экстренные отключения электроэнергии и вернулись к применению заранее обнародованных графиков. Утром аварийные ограничения вводились по указанию НЭК «Укрэнерго» из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате массированной российской атаки и отключения электроэнергии у потребителей в ряде регионов.

В компании «ДТЭК» подчеркнули, что во время применения экстренных мер обычные графики не действуют, а продолжительность и время отключений могут отличаться от прогнозируемых. В настоящее время энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в столице и восстановить энергоснабжение в соответствии с почасовыми расписаниями.

Об этом сообщает ДТЭК.

В Киеве и Киевской области осмотрели подстанции «Укрэнерго» и другие объекты генерации электроэнергии, которые систематически подвергаются атакам со стороны России. В ходе визита проверили последствия последних российских ударов по энергетической инфраструктуре и ход восстановительных работ.

Из-за российских атак остались без электричества потребители в шести областях.

Российский дрон поразил энергообъект в Полтавской области, без света остались 6 тысяч потребителей.

Читай нас в