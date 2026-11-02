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Новости Киев

В Киеве отменили экстренные отключения света и вернулись к графикам

UA NEWS 02 Ноября 2026 18:13
В Киеве отменили экстренные отключения света и вернулись к графикам

В столице отменили экстренные отключения электроэнергии, которые ранее были введены из-за вражеских обстрелов объектов энергосистемы. 

Энергетики стабилизировали ситуацию, поэтому в городе вновь перешли к применению плановых графиков ограничения потребления.

Источник: ДТЭК.

По состоянию на утро 2 ноября из-за российских обстрелов без электроснабжения остались потребители в девяти областях Украины. На части территории страны действуют графики почасовых отключений объемом до 2,5 очереди, а самая сложная ситуация с освещением сложилась в Днепропетровской и Киевской областях.

На прошлой неделе Россия нанесла 94 целенаправленных удара по украинской энергетике и нефтегазовой инфраструктуре. Всего зафиксировано 208 инцидентов, приведших к повреждению или уничтожению объектов отрасли.

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