В Киеве произошла стрельба: один человек погиб, ещё один ранен

В Святошинском районе Киева произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, а ещё один получил ранения. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

Предварительно правоохранители установили, что на улице между группой мужчин произошел конфликт. В ходе ссоры один из участников достал пистолет травматического действия и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов.

От полученных ранений один из пострадавших скончался, другого госпитализировали.

«Правоохранители задержали стрелявшего. Все обстоятельства происшествия выясняются», — отмечают в полиции.

Об этом столичный отдел Национальной полиции сообщил в Telegram.

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