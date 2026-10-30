В Киеве предстанет перед судом мужчина, который пытался сесть в автобус с боевой гранатой

В столице в суд направили обвинительное заключение в отношении 39-летнего жителя Хмельницкой области, которого задержали на одной из автостанций с заряженной осколочной гранатой в сумке. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Злоумышленника разоблачили в сентябре этого года бойцы полка полиции особого назначения № 1, которые обеспечивали общественный порядок возле автостанции на улице Симона Петлюры. Во время проверки они обнаружили в его сумке предмет, похожий на боеприпас.

На месте происшествия работали взрывотехники столичного главка полиции и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции. Специалисты изъяли снаряженный корпус осколочной ручной гранаты с запалом.

Как выяснилось, опасный предмет перевозил 39-летний житель Хмельницкой области, который прибыл на автостанцию, чтобы сесть в автобус. Таким образом, он мог оказаться в общественном транспорте с вооружённой гранатой, подвергая опасности других пассажиров.

Тогда следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное хранение взрывного устройства без предусмотренного законом разрешения.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

Источник: Полиция Киева

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