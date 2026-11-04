В Киеве и области вновь ввели экстренные отключения электроэнергии

4 ноября по распоряжению «Укрэнерго» в столице и Киевской области вновь ввели аварийные отключения электроэнергии. Графики почасовых отключений пока не действуют.

Энергетики продолжают восстанавливать поврежденные объекты.

Чрезвычайные ограничения также ввели в других регионах, в частности в Черниговской области, где задействовали пять очередей аварийных отключений.

Источник: ДТЭК

Вечером 30 октября российский реактивный дрон поразил энергообъект в Киеве, после чего во многих районах столицы отключились свет и вода.

С ночи 3 ноября продолжается одна из самых масштабных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины, что привело к дополнительному осложнению ситуации в национальной энергосистеме.

В ночь на 3 ноября 2026 года и утром того же дня российские войска совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Под ударом оказались объекты в 10 областях, где из-за последствий обстрелов вводятся аварийные отключения электроэнергии. В некоторых регионах воздушная атака продолжается.

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