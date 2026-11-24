В 101 опорном пункте непоколебимости Киева оборудовали более 5370 спальных мест. При необходимости столичные власти могут увеличить их количество.

Всего в столице утверждено 101 опорный пункт непоколебимости, который одновременно может принять более 25 800 человек.

«Опорные пункты стойкости могут одновременно принять более 25 800 человек. В опорных пунктах стойкости оборудовано более 5370 спальных мест», — сообщают в департаменте.

Также в КГГА отметили, что при необходимости количество опорных пунктов непоколебимости может быть увеличено.

В частности, в Деснянском районе к переводу в статус опорных пунктов устойчивости подготовили ещё девять пунктов. Это сделали с учётом предложений и результатов мониторинга ресурсного обеспечения на базе уже имеющихся и должным образом оборудованных пунктов районной сети.

В опорных пунктах устойчивости предусмотрено временное пребывание людей в случае длительного, более 48 часов, прекращения или нарушения работы отдельных элементов или в целом систем жизнеобеспечения.

В частности, такими пунктами могут воспользоваться маломобильные граждане и люди с особыми потребностями.

Об этом говорится в ответе Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации.

В Киеве в трех районах, где ситуация с энергоснабжением наиболее тяжелая, в настоящее время развертываются пункты устойчивости, оснащенные необходимыми средствами для зарядки телефонов и портативных зарядных устройств. Соответствующее поручение от пресс-службы Киевской городской государственной администрации получили руководители Оболонского, Подольского и Святошинского районов.

В Днепропетровской области более 100 тысяч абонентов остаются без электроснабжения в результате российских ударов.

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