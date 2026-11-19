В Киеве в съемной квартире обнаружили каннабис на сумму 1,5 млн гривен
Правоохранители разоблачили жителя Запорожья, который, по данным следствия, незаконно приобрел и хранил каннабис в особо крупных размерах для дальнейшего сбыта. Ему инкриминируется нарушение ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.
Установлено, что мужчина в арендованной квартире оборудовал оптовый склад для хранения запрещенных веществ, которые сбывал напрямую из рук в руки клиентам.
В ходе обысков в квартире обнаружили и изъяли около 3 кг каннабиса, средства для его измельчения, взвешивания и фасовки. Стоимость изъятых веществ по ценам «черного рынка» составляет около 1,5 млн грн.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
Источник: Киевская городская прокуратура
Напомним, в Киеве мужчина хранил кокаин в баночках с кремом и взрывчатку в гараже.
Также в Киеве женщину приговорили к тюремному заключению за хранение наркотиков с целью сбыта.
Кроме того, 26-летнего жителя Хмельницкого, который был участником организованной группы по продаже наркотиков, приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.