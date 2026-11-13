В Киеве, в Шевченковском районе, из-за падения российского дрона загорелось медицинское учреждение

В ночь на 13 ноября в Шевченковском районе столицы упали обломки вражеского беспилотника, что привело к пожару в здании медицинского учреждения.

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 02:58. Воздушные силы ВСУ предупредили, что реактивный дрон летит из Киевской области мимо Димера в сторону столицы. Уже над городом беспилотник несколько раз менял направление: с северо-запада он пролетел через Подольский район, а затем повернул на Лукьяновку и центр.

В КГВА уточнили, что пожар возник в Шевченковском районе, в здании медицинского учреждения. О каком именно учреждении идет речь, есть ли пострадавшие и какова площадь пожара, городские власти пока не сообщили.

Отбой прозвучал в 03:25. В общей сложности тревога в столице длилась 27 минут.

Источник: КГВА

Российские войска нанесли удар беспилотником по частной застройке Запорожья днем 12 ноября. В результате атаки получила травму женщина.

Напомним, утром 12 ноября российский беспилотник атаковал Корабельный район Херсона. В результате удара тяжелые ранения получила местная жительница, которая впоследствии скончалась в больнице.

Ночью 12 ноября российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. По предварительной информации, под атаку мог попасть торговый центр «Эпицентр».

В ночь на 12 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области. В результате удара без электроснабжения остались Костополь, а также населенные пункты Ровенского и Сарненского районов.

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