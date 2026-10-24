В Киеве возобновили движение поездов по «зеленой» линии метро между станциями «Выдубичи» и «Славутич»

В Киеве возобновили движение поездов по «зеленой» линии метро на участке между станциями «Выдубичи» и «Славутич». Метрополитен вернулся к обычному режиму работы после ликвидации последствий российского обстрела.

«Специалисты метрополитена выполнили все необходимые работы по ликвидации последствий вражеского обстрела», — говорится в сообщении.

В настоящее время зеленая линия метро работает в обычном режиме. В то же время в КГГА напомнили об особенностях движения поездов во время воздушной угрозы.

В частности, при желтом уровне угрозы поезда курсируют по наземному участку зеленой линии, а при красном уровне угрозы движение поездов по Южному мосту приостанавливается.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация со ссылкой на КП «Киевский метрополитен».

До этого в столице из-за длительной воздушной тревоги и скопления людей на станциях временно изменена схема движения поездов по красной линии метрополитена. Об этом сообщает Главком со ссылкой на КП «Киевский метрополитен».

«Укрзализныця» назначает дополнительные рейсы Kyiv City Express, которые будут связывать левый и правый берега Киева. Такое решение было принято из-за затруднений в движении по Южному мосту.

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