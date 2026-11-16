В Киеве выявили завышение стоимости ремонта медицинского университета на 13,7 млн грн

Еще двум должностным лицам Национального медицинского университета имени Богомольца было предъявлено подозрение в связи с возможными злоупотреблениями при ремонте фасада одного из корпусов в 2020 году.

По данным следствия, в строительные акты вносились завышенные объемы и стоимость работ. Один из должностных лиц способствовал согласованию документов, а другой не обеспечил надлежащего технического надзора и подписал акты и платежные поручения.

Экспертиза установила завышение стоимости работ и материалов более чем на 13,7 млн грн.

Ранее по этому делу подозрение было предъявлено одному из проректоров университета, которого следствие считает организатором схемы.

Источник: Киевская городская прокуратура.

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