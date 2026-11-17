В Киеве 23-летнему водителю предъявили подозрение после ДТП, в результате которого 4-месячная девочка получила тяжкие травмы. Мужчина на автомобиле Toyota Prius сбил детскую коляску на нерегулируемом пешеходном переходе. В настоящее время младенец находится в реанимации.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 ноября 2026 года около 18:30 на улице Пражской в Днепровском районе Киева.

По данным следствия, водитель Toyota Prius двигался в направлении Дарницкой площади. В это время по нерегулируемому пешеходному переходу шли две женщины с детьми. Одна из них катила детскую коляску.

Водитель не снизил скорость и не уступил дорогу пешеходам, в результате чего сбил коляску с ребенком. Девочку с тяжелыми травмами госпитализировали. Сейчас она находится в реанимационном отделении. Остальные пешеходы не пострадали.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ему сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем тяжкое телесное повреждение. Действия водителя квалифицировали по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

По ходатайству прокурора Киевской городской прокуратуры суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана обвинительным приговором суда.

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Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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