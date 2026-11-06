В Киеве устанавливают новое мобильное укрытие на остановке общественного транспорта
В Киеве приступили к монтажу еще одного мобильного навеса на остановке наземного общественного транспорта. Его устанавливают на остановке «Проспект Владимира Ивасюка» в направлении жилого массива Троещина. Работы выполняет «Киевпастранс».
По данным КГГА, железобетонное сооружение рассчитано на более чем 50 человек. Его адаптируют для маломобильных групп, в частности для людей, пользующихся инвалидными колясками.
Внутри предусмотрено 47 сидячих мест и три места для людей в инвалидных креслах. Будут два входа и два тамбура, освещение, вентиляция, огнетушители, указатели выходов.
Отмечается, что в целом Киевпастранс планирует за свой счет установить 14 мобильных навесов. Их будут размещать, в частности, на остановках наземного общественного транспорта, где потребность в таких сооружениях является первоочередной.
Об этом Киевская городская государственная администрация сообщила в Telegram.
«Укрзализныця» установила 33 мобильных укрытия в Киеве и области.
Прокуратура через суд будет требовать установить в Киеве мобильные навесы.