В Киеве устанавливают новое мобильное укрытие на остановке общественного транспорта

В Киеве приступили к монтажу еще одного мобильного навеса на остановке наземного общественного транспорта. Его устанавливают на остановке «Проспект Владимира Ивасюка» в направлении жилого массива Троещина. Работы выполняет «Киевпастранс».

По данным КГГА, железобетонное сооружение рассчитано на более чем 50 человек. Его адаптируют для маломобильных групп, в частности для людей, пользующихся инвалидными колясками.

Внутри предусмотрено 47 сидячих мест и три места для людей в инвалидных креслах. Будут два входа и два тамбура, освещение, вентиляция, огнетушители, указатели выходов.

Отмечается, что в целом Киевпастранс планирует за свой счет установить 14 мобильных навесов. Их будут размещать, в частности, на остановках наземного общественного транспорта, где потребность в таких сооружениях является первоочередной.

Об этом Киевская городская государственная администрация сообщила в Telegram.

«Укрзализныця» установила 33 мобильных укрытия в Киеве и области.

Прокуратура через суд будет требовать установить в Киеве мобильные навесы.

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