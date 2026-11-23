В результате атаки дронов 23 ноября в Киеве пострадали пять человек.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко. Он уточнил, что в разных районах города пять человек пострадали в результате атаки врага. Все раненые были госпитализированы медиками.

Также в сети появилось видео пожара на крыше пятиэтажного дома на Подоле, в который попал российский дрон.

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Источник: Telegram-канал Кличко.

Во время утренней атаки 23 ноября обломки российских беспилотников были обнаружены в Подольском и Святошинском районах столицы. В частности, в Подольском районе они упали на территорию нежилого здания.

Днём 23 ноября российские дроны в течение 2,5 часов атаковали Киев, в результате чего пострадали три человека, среди которых — гражданин США. Все раненые были госпитализированы медиками.

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