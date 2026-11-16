В Киеве с 16 ноября изменили режим работы уличного освещения

В столице с понедельника, 16 ноября, ввели обновленный график уличного освещения, который регулирует яркость светильников в зависимости от времени суток и ограничений комендантского часа.

«Режим работы наружного освещения корректируется с учетом потребностей города, условий безопасности и необходимости рационального использования электроэнергии», — пояснили в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП «Киевгорсвет».

Согласно новым правилам, в вечернее и утреннее время приглушенные светодиодные фонари будут работать на 50% мощности, а ночью во время комендантского часа их яркость будет снижаться до 20% (на отдельных магистралях — со 100% до 50% с полуночи до шести утра), тогда как архитектурно-декоративную подсветку в городе почти полностью отключат.

Отдельный режим работы введут на определённых улицах столицы. Там светодиодные светильники с функцией диммирования будут работать на 100% мощности, а в период с 00:00 до 6:00 их мощность будет снижаться до 50%. В частности, такой режим работы введут на:

бульваре Вацлава Гавела в Соломенском районе;

улице Выборгской — от улицы Академика Янгеля до улицы Вадима Гетьмана в Соломенском районе;

улице Николая Закревского в Деснянском районе;

улице Космонавта Поповича в Деснянском районе;

проспекте Лесовой в Деснянском районе;

улице Радужная в Днепровском районе;

улицы Ревуцкого в Дарницком районе;

улице Академика Янгеля в Соломенском районе.

Источник: КП «Киевгорсвет».

В столице временно приостановят работу наружного освещения из-за нехватки электроэнергии, вызванной повреждениями энергетической инфраструктуры в результате российских атак. Соответствующее решение приняли в КГГА, чтобы обеспечить приоритетное электроснабжение важных объектов города.

В случае полного отключения напряжения в городской электросети станции киевского метро продолжат выполнять функцию укрытий. Системы жизнеобеспечения будут работать от резервных источников питания, однако в критических ситуациях движение поездов и эскалаторов может быть временно остановлено.

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