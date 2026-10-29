В Киеве с 29 октября запущены дополнительные автобусные маршруты

В Киеве с 29 октября начали работать дополнительные автобусные маршруты, которые дублируют отдельные участки «зеленой» и «красной» линий метрополитена, а также обеспечивают сообщение между правым и левым берегами Днепра.

Для запуска новых маршрутов перераспределили подвижной состав с других городских направлений, преимущественно с правобережной части столицы.

Для обеспечения стабильного пассажиропотока движение части автобусов будет направлено через Дарницкий мост, а расписания движения уже опубликованы на официальном сайте «Киевпастранс».

Новые и измененные маршруты вдоль «зеленой» линии:

Автобус № 3М: ст. м. Выдубичи – Дарницкий мост – ст. м. Осокорки (шесть рейсов, интервал в часы пик – 11 мин);

Автобус № 22Тл: ст. м. Лыбедская – Дарницкий мост – ст. м. Осокорки – ул. Тростянецкая (шесть рейсов, интервал в часы пик – 11 мин);

Автобусы № 22 (теперь № 22Тд) и № 91 (теперь № 91Т): отныне будут курсировать через Дарницкий мост.

Новые маршруты вдоль «красной» линии:

Автобус № 1МД: «ст. м. Дарница – ст. м. Арсенальная – ст. м. Дворец спорта» (5 рейсов, интервал в часы пик – 22 мин);

Автобус № 1МА: «ст. м. Лесная – ст. м. Арсенальная» (5 рейсов, пиковый интервал – 20 мин).

Для запуска новых направлений на «красной» линии количество рейсов на существующем маршруте № 1М сокращено на восемь единиц, в связи с чем его пиковый интервал увеличится до 21 минуты.

Подвижной состав для новых линий перераспределили с других городских маршрутов (преимущественно правобережных, а также на две единицы сократили количество рейсов автобуса № 114).

В Киеве изменили маршруты автобусов и троллейбусов из-за атак РФ.

В Киеве изменили движение метро на «зеленой» ветке.

Утром 27 октября после российского баллистического обстрела в Киеве существенно затруднилось движение транспорта. Пробки образовались на левом и правом берегах столицы, Южный мост перекрыт, а метро курсирует не на всех участках.

После ночной баллистической атаки на Киев движение по Южному мосту перекрыли, поэтому для транспорта организовали альтернативные маршруты. Водителям легковых автомобилей и грузовиков предложили отдельные схемы объезда.

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