Сезонные точки продажи натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений будут работать в столице до 31 декабря.

Об этом сообщает КГГА.

«Несмотря на ежедневные вызовы, столица готовится к зимним праздникам: с 5 по 31 декабря в столице традиционно будут проходить сезонные ярмарки по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений. В этом году их планируют постепенно организовать по более чем 140 адресам во всех 10 районах города», — говорится в сообщении.

В частности, предпринимателей приглашают присоединиться к этой традиции и представить свою продукцию. Желающие принять участие могут обращаться непосредственно к организаторам для уточнения условий размещения и порядка участия в ярмарках, отметили в администрации.

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