В Киеве за полчаса задержали поджигателя автомобиля Opel в Подольском районе

Столичные правоохранители через полчаса после совершения преступления разыскали и задержали 31-летнего киевлянина, который поджог автомобиль на улице Ивана Выговского. О возгорании транспортного средства в полицию сообщил очевидец.

Как выяснили следователи, проходя мимо припаркованного автомобиля Opel с поврежденным окном, злоумышленник достал бумагу, поджег ее с помощью зажигалки и бросил в салон, в результате чего машина была полностью уничтожена.

Оперативники Подольского управления полиции при поддержке аналитиков по криминальному анализу задержали подозреваемого недалеко от места происшествия в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога), что предусматривает до 10 лет лишения свободы. Мотивы преступления в настоящее время устанавливаются.

Источник: Полиция Киева.

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