В Киеве потушили пожар в частном доме, пострадавшем во время российской атаки

В Шевченковском районе столицы спасатели ликвидировали возгорание в частном доме, вызванное российским ударом. Пожар возник днём в субботу, 7 ноября.

Об этом Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве сообщило в Facebook.

«В Шевченковском районе в результате попадания вражеского БПЛА произошло возгорание в частном жилом доме, а также были повреждены два расположенных рядом дома. Пожар ликвидирован на площади 5 кв. м», — говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет, подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, российская атака на Киев повредила три частных дома.

Ранее российские террористы нанесли удар крылатыми ракетами по Северному мосту в Киеве.

Добавим, что из-за последствий атаки российских террористов на Киев 7 ноября было изменено движение автобусов через Северный мост. В настоящее время общественный транспорт направлен в объезд через Подольский мостовой переход.

Начиная с вечера 6 ноября российские террористические войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет Искандер-М, Циркон, KN-23 и С-400. Ракеты запускались из Брянска и Воронежской области.

В результате российской террористической атаки на Киевскую область 7 ноября возник пожар на объекте инфраструктуры. Спасателям удалось быстро его потушить.

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