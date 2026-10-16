В Киеве заказали строительство Мемориального сквера по завышенной цене в 436,5 млн грн

5 октября ритуальная служба СКП «Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания» КГГА заказала ООО «КП «Шляхбуд Инвест» строительство Мемориального сквера стоимостью 436,5 млн грн. В объявлении о закупке указано на возможное завышение цен и предусмотренные проектом решения с учётом послевоенного периода.

К концу 2029 года на улице Стеценко, 22 в Подольском районе Киева, между Сырцем и Берковцем, планируется построить мемориальный сквер в честь защитников и защитниц.

Проект предусматривает обустройство мемориального комплекса в две очереди строительства. Вдоль центральной аллеи установят монументы «Героям Слава», «Огонь — цветок», мемориальный «Крест» и «Колокол». Также будут установлены вертикальные мемориальные плиты с именами защитников и защитниц. По обеим сторонам аллеи разместят отдельные мемориальные секторы, беседки для отдыха и пешеходные дорожки, которые соединят их с тротуарами вдоль проезда. Кроме того, проект предусматривает строительство подпорных стен, ограждения и общественной уборной.

Работы будут финансироваться из бюджета Киева. На 2026 год предусмотрено 82,85 млн грн, на 2027-й — 117,88 млн грн, на 2028-й — 117,88 млн грн и на 2029-й — 117,88 млн грн.

Заказчиком проекта выступило ООО «Гарант Инвест 15». Положительный экспертный отчет выдало ГП «Специализированная государственная экспертная организация — Центральная служба украинской государственной строительной экспертизы». Договорная цена является динамической и включает 3,50 млн грн расходов на инфляцию. Все суммы и цены указаны с НДС.

В документации по стоимости материальных ресурсов гранитные тротуарные плиты толщиной 30 мм заложены по цене 2 972 грн/кв. м. В то же время в экспертном отчете указано, что тротуары будут иметь покрытие из термообработанной противоскользящей гранитной брусчатки.

Компания «Strong Stone» предлагает термообработанную гранитную брусчатку «Лабрадорит» (Катериновка) по цене 1 500 грн/кв. м — вдвое дешевле. «Kaskad Stone» продает термообработанную гранитную плитку «Покостовка» по цене 1 600 грн/кв. м, что на 46 % ниже заложенной стоимости.

Песок в смете учли по цене 931 грн/куб. м. «Express-tehbud» предлагает его по 616 грн/куб. м — на 34% дешевле. По данным августовского мониторинга ГП «НИРИ», средняя цена песка в Киевской области составляла 535 грн/куб. м. Кроме того, «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» недавно заказывала песок для строительства Большой Окружной дороги на участке от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской по цене 480 грн/куб. м.

Щебеночно-песчаную смесь С7 заложили по цене 1 724 грн/куб. м. В «Express-tehbud» её продают по 476 грн/куб. м — более чем в три раза дешевле. Августовский мониторинг ГП «НИРИ» фиксировал среднюю цену этой смеси в Киевской области на уровне 875 грн/куб. м, то есть примерно вдвое ниже сметной.

Также в документации указана клеевая смесь Baumit для плитки из натурального и искусственного камня по цене 58 грн/кг, без уточнения конкретной марки. В открытых источниках удалось найти более дешевые варианты продукции этого производителя. В частности, «Эпицентр» продает клей Baumit Pro Plus по 18 грн/кг, «Итера Групп» предлагает Baumit Flex Uni по 28 грн/кг, а «Буд зона» — Baumit Flex Top по 39 грн/кг. Это на 33–69 % дешевле сметной цены.

По оценке авторов материала, вероятная переплата по этим позициям превышает 16 млн грн.

В то же время в смете есть несколько дорогостоящих позиций, рыночную стоимость которых не удалось проверить. В частности, предусмотрено по 598 единиц следующих изделий:

Плита для фотографии из габбро, с надписями и вставленной фотографией, размером 90 × 60 × 8 см — 56 700 грн/шт.

Крест из габбро с отделкой и изготовлением тризуба, размером 140 × 70 × 10 см — 34 800 грн/шт.

Нижний гранитный цоколь 1 «чолнова», размером 180 × 90 × 15 см — 27 324 грн/шт.

Надгробная плита из габбро, размером 135 × 5 × 80 см — 15 178 грн/шт.

Крест «чолнова» с отделкой и приклеиванием, размером 139 × 67 × 3 см — 11 856 грн/шт.

Тумба 3 из габбро с отделкой, размером 100 × 10 × 45 см — 9 240 грн/шт.

Нижний цоколь 2 из габбро, размером 175 × 85 × 5 см — 8 094 грн/шт.

Флагшток из нержавеющей стали с тризубом — 7 560 грн/шт.

Авторы материала предполагают, что эти изделия могут быть составляющими мемориальных надгробных сооружений. Если это так, общая сметная стоимость перечисленных материалов для одного памятника составляет 170 752 грн.

Отдельно в проекте предусмотрено 4,2 млн грн на стальную композицию «Огонь — цветок», 3,19 млн грн — на гранитную композицию с надписью «Героям Слава», 2,14 млн грн — на гранитную композицию «Колокол» и 1,95 млн грн — на «Крест». Еще 3,59 млн грн заложено на фасадную керамическую плитку с покрытием, имитирующим золото. Ее сметная цена составляет 10 655 грн/кв. м.

Расчетная зарплата одного работника при среднем разряде работ 3,8 составляет 45 846 грн. Для сравнения: средняя зарплата по вакансиям в строительной отрасли в Киеве на портале Work.ua составляет 50 000 грн.

Подрядчик получил заказ без конкуренции, поскольку на открытые торги не подал заявку ни один другой участник.

Для участия в тендере претенденты должны были предоставить акт осмотра объекта, подписанный представителями заказчика и участника. В акте, поданном КП «Шляхбуд Инвест», от компании подписался директор Сергей Лимаренко, а от заказчика — исполняющий обязанности директора Специализированного комбината предприятий коммунально-бытового обслуживания Александр Красико.

Как отмечает издание «Наши деньги», такое требование могло создавать риски для конкуренции. Заказчик заранее узнавал о намерении потенциального участника принять участие в торгах, а без подписанного акта осмотра подать предложение было невозможно. Теоретически это могло позволить избегать встреч с потенциальными конкурентами и препятствовать их участию.

Еще один пункт договора предусматривает, что генподрядчик соглашается на возможную отсрочку платежей на время военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения.

По мнению «Наших денег», такое условие могло отпугивать других подрядчиков, поскольку выполнение работ за собственный счёт без чётких сроков оплаты создаёт финансовые риски.

С октября 2023 года исполняющим обязанности директора Специализированного комбината предприятий коммунально-бытового обслуживания является Александр Красико. Уполномоченным лицом по вопросам закупок является Александр Бабенко.

Киевское КП «Шляхбуд Инвест» принадлежит Сергею Лимаренко из Черкасской области. Он также единолично владеет ООО «СБК Украины», является совладельцем ООО «МС Инжиниринг» вместе с Сергеем Мельником и соучредителем ОО «Армклуб Барс».

Как сообщает «КиевВлада», среди учредителей последней организации также числится Павел Евстратенко, бывший главный специалист КК «Киевавтодор». Ранее Лимаренко владел ООО «КП Шляхбуд», которое сейчас принадлежит Роману Антонюку из Волыни.

В 2023 году «Шляхбуд Инвест» получило от нынешнего заказчика подряд на строительство дороги от проспекта Валерия Лобановского до аэропорта «Киев» стоимостью 135,94 млн грн. По данным «КиевВлады», полиция расследует дело о возможном хищении средств в ходе этого строительства из-за вероятного завышения стоимости материалов и работ.

В 2024 году следующий подряд на этой дороге стоимостью 1,47 млрд грн получил консорциум «Мостадор Групп». На тот момент «Шляхбуд Инвест» входило в его состав, однако в 2025 году вышло из консорциума.

Всего с 2021 года КП «Шляхбуд Инвест» получило подрядов на сумму 1,50 млрд грн. Больше всего заказов компания получила от нынешнего заказчика.

Об этом сообщается в «Прозорро».

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