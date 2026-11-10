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Новости Киев

В Киеве появился дополнительный способ проверить, отключено ли электричество

UA NEWS 10 Ноября 2026 20:24
В Киеве появился дополнительный способ проверить, отключено ли электричество

Жители столицы могут узнавать о графиках отключений и наличии электроэнергии по конкретному адресу через правительственную горячую линию «СТРУМ» по номеру 1549.

ДТЭК Киевские электросети начал сотрудничество с горячей линией, чтобы у киевлян появился еще один канал получения информации об электроснабжении.

Также по этому номеру можно получить информацию о том, что делать в случае отсутствия света.

Источник: ДТЭК Киевские электросети

9 ноября в трех областях Украины ввели аварийные отключения света.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной атаки российские террористы нанесли удары по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины. 

Энергетики продолжают работать над восстановлением электроснабжения и возвращением света в дома украинцев, несмотря на значительную нагрузку.
 

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