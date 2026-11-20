В Киеве в начале ноября 2026 года вступила в боевое дежурство лазерная установка «Блиск», предназначенная для борьбы с российскими ударными беспилотниками. Она может обнаруживать воздушные цели и прожигать их лазерным лучом на расстоянии до одного километра. В то же время на момент подготовки репортажа BBC News у системы еще не было подтвержденных пораженных целей.

Журналисты сообщили, что система «Блиск» уже работает в Киеве и должна помогать украинской противовоздушной обороне бороться с российскими беспилотниками. Установка способна самостоятельно обнаруживать воздушную цель, наводиться на нее и направлять лазерный луч. С помощью этого луча система нагревает корпус дрона, пока он не начнет разрушаться. Заявленная дальность действия — до одного километра.

Разработчики объяснили журналистам, что скорость уничтожения зависит от типа беспилотника. Например, для небольшого FPV-дрона лазеру требуются лишь доли секунды. Зато российский «Шахед» имеет более прочный корпус, состоящий из нескольких слоев различных материалов, в частности резины. Поэтому его нужно облучать в течение нескольких секунд, чтобы прожечь конструкцию.

Однако пока говорить о подтвержденной эффективности «Блиска» в боевых условиях рано. На момент подготовки репортажа у установки ещё не было зафиксированных поражённых целей. В компании Carmine Sky, которая работает над такими системами, пояснили, что одной из причин могли стать погодные условия. Лазерное оружие зависит от видимости. Облачность и туман ослабляют луч и могут снижать эффективность установки. Поэтому даже при наличии необходимой мощности погодные условия влияют на то, насколько хорошо система может поражать цели.

В Киеве также развернули пулеметные турели

Помимо лазерной установки, компания Carmine Sky развернула в столице сеть автоматизированных пулеметных турелей Sky Sentinel. По информации разработчиков, в Киеве установили 17 таких комплексов. Часть из них размещена для защиты мостов через Днепр. Турели оснащены системами искусственного интеллекта. Они помогают обнаруживать вражеские беспилотники и рассчитывать траекторию их движения. После этого операторы могут дистанционно управлять установкой с командного пункта.

Для поражения воздушных целей комплексы используют крупнокалиберные пулеметы Browning M2 калибра 12,7 мм. В то же время система не открывает огонь самостоятельно: для этого требуется согласование с Воздушным командованием, которое координирует работу операторов, и оперативным дежурным. По словам представителя компании, эффективная дальность поражения таких турелей составляет около двух километров. Но в условиях тумана она может сокращаться примерно до 500 метров. Как и в случае с лазерной установкой, погодные условия напрямую влияют на возможности системы.

В Carmine Sky утверждают, что за неполный 2026 год турели Sky Sentinel уничтожили десятки российских воздушных целей. Среди них, по данным компании, были реактивные беспилотники и отдельные крылатые ракеты. Таким образом, в Киеве используют сразу несколько технологий для борьбы с воздушными угрозами. Лазерная установка «Блиск» должна стать ещё одним средством против ударных дронов, а автоматизированные пулемётные турели уже задействованы в защите столицы. В то же время реальные возможности лазерной системы ещё должны подтвердить результаты её боевого применения. О новой лазерной установке 20 ноября 2026 года сообщило BBC News.

В период с 13 по 20 ноября 2026 года в Киевской области было зарегистрировано 75 уголовных правонарушений, связанных с нарушением законов и обычаев войны. В результате российских атак погибли двое мирных жителей, ещё 13 человек получили ранения. Также были повреждены или разрушены восемь объектов складской, логистической и производственной инфраструктуры.

В результате массированной российской атаки на столицу 20 ноября погибли семь человек, ещё 17 получили ранения. В настоящее время 16 пострадавших находятся в стационарах больниц.

ДТЭК опубликовал кадры разрушений на энергетических объектах Киевской области и показал, как энергетики восстанавливали электроснабжение после очередной массированной атаки России 20 ноября.

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