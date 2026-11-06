В Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии

В Киеве днём 6 ноября по распоряжению «Укрэнерго» ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ДТЭК.

Во время таких отключений почасовые графики не действуют. В компании отметили, что будут информировать потребителей о дальнейших изменениях в электроснабжении через свой Telegram-канал.

До этого на Виноградаре киевляне перекрыли дорогу из-за длительного отсутствия света.

Ранее Зеленский раскритиковал работу Киевводоканала и заговорил о кадровых изменениях.

В Киеве из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру 5 ноября возникли перебои с водоснабжением.

Центр Киева вечером 5 ноября остался практически без света.

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