Голосеевский районный суд Киева приговорил 36-летнего местного жителя к восьми годам и одному месяцу лишения свободы за ограбление прохожего в условиях военного положения.

Инцидент произошел в конце апреля в Голосеевском районе столицы. Нападавший подошел к 23-летнему прохожему под предлогом попросить сигарету, после чего внезапно распылил ему в лицо слезоточивый газ из баллончика. Злоумышленник оттащил потерпевшего за здание магазина и, угрожая повторно применить спецсредство, отобрал из его кармана три тысячи гривен и скрылся.

Правоохранители оперативно установили личность и задержали подозреваемого, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере оборота наркотиков. Суд признал фигуранта виновным по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж, совершенный в условиях военного положения) и, присоединив неотбытую часть наказания по предыдущему приговору, назначил окончательный срок лишения свободы.

Источник: Отдел коммуникаций полиции Киева.

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