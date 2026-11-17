В Киеве спасатели завершили аварийно-спасательные работы на месте российского удара по нежилому зданию в Оболонском районе.

Специалисты ГСЧС провели разбор поврежденных конструкций.

В результате атаки погибли два человека, ещё один человек пострадал.

Источник: ГСЧС Украины.

В сети опубликовали видео Северного моста в Киеве после российских ударов баллистическими ракетами. На кадрах можно увидеть последствия атаки на объект транспортной инфраструктуры столицы, как люди пешком переходят мост.

В Киеве последствия российских ударов 17 ноября зафиксировали в четырёх районах: Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском. В результате атаки повреждена критически важная инфраструктура, возникли пожары, а в отдельных районах наблюдаются перебои с водо- и теплоснабжением.

В Киеве специалисты проводят обследование Северного и Южного мостов, которые получили повреждения в результате российской атаки. Мэр города Виталий Кличко показал степень повреждений Северного моста в результате российского обстрела 16 ноября.

Читай нас в