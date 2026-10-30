В Киеве изменят маршруты автобусов и троллейбусов для сообщения между берегами

В столице реорганизуют движение наземного общественного транспорта, чтобы улучшить сообщение между правым и левым берегами на фоне повреждений транспортной инфраструктуры в результате российских атак.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Вдоль красной линии метро вместо одного автобусного маршрута организуют три:

№1-М — «Лесная» — «Дворец спорта»;

№1-МА — «Лесная» — «Арсенальная» (в утренние и вечерние часы пик);

№1-МД — «Дарница» — «Дворец спорта».

Также запустят новый троллейбусный маршрут №48 от станции метро «Лесная» до железнодорожной станции «Куреневка» через станцию метро «Почайна».

Вдоль зеленой линии метро будет курсировать новый автобус №3-М между станциями «Осокорки» и «Выдубичи».

В КГГА также напомнили, что во время воздушных тревог автобусы №110, №111 и №112 ездят через Северный мост, а маршруты №22-ТЛ, №22-ТД и №91-Т — через Дарницкий мост.

Источник: КГГА в Telegram

30 октября в Киеве автомобильное движение по Южному мосту в направлении с правого берега на левый так и не возобновили, несмотря на предыдущие обещания. В вечерний час пик горожане вынуждены пересекать мост пешком или пользоваться электросамокатами. Путь через мост может занимать до полутора часов.

В Киеве постепенно возобновляют движение по Южному мосту. Сейчас им уже могут пользоваться автомобили весом до 10 тонн — по одной полосе с левого на правый берег.

С 30 октября в Киеве постепенно возобновят движение автомобилей по Южному мосту с левого на правый берег. Сначала проезд разрешат только по одной полосе и для транспортных средств весом до 10 тонн.

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