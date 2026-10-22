В Киеве изменили схему движения поездов на красной линии метро из-за воздушной тревоги

В столице из-за длительной воздушной тревоги и скопления людей на станциях временно изменена схема движения поездов на красной линии метрополитена. Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на КП «Киевский метрополитен».

Движение поездов в направлении центра организовано от станции «Академгородок» до «Крещатика», а в обратном направлении — от «Арсенальной» до «Академгородка». Изменения введены для обеспечения безопасности пассажиров, поскольку подземные станции активно используются в качестве укрытий в случае угрозы.

Об этом сообщает КП «Киевский метрополитен».

«Укрзализныця» назначает дополнительные рейсы Kyiv City Express, которые будут связывать левый и правый берега Киева. Такое решение принято из-за затруднений в движении по Южному мосту.

В пятницу, 23 октября, на станции метро «Черниговская» в Киеве возобновит работу вестибюль № 1. Пассажиры смогут воспользоваться выходом в направлении станции «Дарница».

Читай нас в