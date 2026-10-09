В Киеве утром 9 октября частично остановился общественный транспорт

В пятницу, 9 октября, в Киеве возникли перебои в работе общественного транспорта из-за отсутствия напряжения в энергосистеме. Движение части транспорта было временно приостановлено.

Об этом сообщает «Киевпастранс».

По данным ведомства, в настоящее время движение общественного транспорта приостановлено в трех районах.

«Из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение части общественного транспорта в Оболонском, Подольском и Святошинском районах», — говорится в сообщении.

Также в «Киевпастрансе» добавили, что о возобновлении движения и дальнейших изменениях в работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно.

Напомним, Кличко призвал киевлян подумать о временном выезде из города.

Ранее «Киевводоканал» возобновил прием стоков после отключения электроэнергии.

В Киеве 8 октября полностью остановилось движение метрополитена. Предположительно, причиной стало полное отключение электроэнергии.

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