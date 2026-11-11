В Киеве с утра образовались большие пробки, движение затрудняет сильный дождь

Утром в среду, 11 ноября, на дорогах Киева образовались значительные пробки, в частности на маршрутах в направлении левого берега столицы. Ситуацию на дорогах осложняет сильный дождь, из-за которого также произошло несколько дорожно-транспортных происшествий.

Горожанам рекомендуют заранее планировать поездки и учитывать возможные задержки в пути.

«В Киеве образовались сильные пробки в направлении правого берега», — говорится в сообщении.

В частности, затруднено движение на проспектах Романа Шухевича, Соборности, Броварском и Николая Бажана — на подъезде к Южному мосту. Также автомобилисты сталкиваются с задержками на улице Петра Радзиня в направлении Дарницкого моста.

На дорожную ситуацию влияет не только интенсивный трафик, но и утренний дождь, из-за которого в столице произошло несколько ДТП.

Напомним, в Киеве приняли решение ввести реверсивное движение со светофорным регулированием на мосту Патона.

При этом на путепроводе постоянно будут оставаться две полосы для движения в каждом направлении, чтобы обеспечить проезд автомобилей как на правый, так и на левый берег столицы.

Об этом сообщили в социальных сетях.

До этого в Киеве второй день подряд сохранялись серьезные транспортные проблемы. На Северном мосту в направлении Почайны оставили только одну полосу для движения, из-за чего образовались масштабные пробки. Автомобили практически не продвигаются, а пассажиры общественного транспорта вынуждены преодолевать часть маршрута пешком.

Напомним, утром 9 ноября в Киеве возникли значительные проблемы с движением транспорта. На основных магистралях столицы и переправах через Днепр образовались километровые пробки, а задержки на отдельных участках достигают почти часа.

Напомним, в столице вводятся резервные схемы сообщения между левым и правым берегами Днепра. Новые правила должны помочь разгрузить мосты и упорядочить транспортные потоки.

Жителей и гостей Киева предупредили о частичном ограничении движения по Северному мосту. Изменения для водителей вступят в силу с 11:00 в пятницу, 19 июня, поэтому водителям рекомендуют заранее планировать маршруты.

Из-за последствий атак российских террористов на Киев 7 ноября было изменено движение автобусов через Северный мост. В настоящее время общественный транспорт направлен в объезд через Подольский мостовой переход.

Напомним, что в ночь на субботу, 7 ноября, российские террористические войска трижды нанесли удары по Киеву баллистическими ракетами.

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