В киевском метро звучит опера Бортнянского, которую 250 лет считали утраченной
С 24 по 27 ноября 2026 года включительно на эскалаторах 16 станций киевского метрополитена будет звучать отрывок из оперы «Креонт» украинского композитора Дмитрия Бортнянского.
После успешной премьеры в Венеции произведение планировали представить и на других европейских сценах, однако впоследствии его партитура исчезла. Из-за этого опера около 250 лет считалась утраченной.
Аудиозапись будет транслироваться в вечернее время. Проект приурочен к 250-летию премьеры произведения, которая состоялась 26 ноября 1776 года в Венеции.
Список станций метро, где будет звучать фрагмент оперы:
- «Арсенальная»,
- «Вокзальная»,
- «Зверинецкая»,
- «Золотые ворота»,
- «Кловская»,
- «Лукьяновская»,
- «Майдан Независимости»,
- «Дворец спорта»,
- «Печерская»,
- «Площадь Украинских Героев»,
- «Политехнический институт»,
- «Сырец»,
- «Театральная»,
- «Университет»,
- «Крещатик»,
- «Шулявская».
«Креонт» — первая опера Дмитрия Бортнянского. После успешной премьеры в Венеции произведение планировали поставить и на других европейских сценах, однако впоследствии партитура была утеряна, и почти 250 лет оперу считали утраченной.
Позже ноты нашли в архиве библиотеки Ажуда в Лиссабоне. В 2023 году украинские художники под руководством дирижёра, народного артиста Украины и Артиста ЮНЕСКО во имя мира Германа Макаренко возродили оперу в рамках проекта «Возвращение миру первой оперы Дмитрия Бортнянского «Креонт». Её премьера состоялась при поддержке МИД Украины, профильного комитета Верховной Рады и под патронатом ЮНЕСКО.
По словам Германа Макаренко, «Креонт» является важной частью украинского музыкального наследия и символом свободы, демократии и национальной идентичности.
Дмитрий Бортнянский (1751–1825) — выдающийся украинский композитор, певец и дирижёр, уроженец города Глухов в Сумской области (тогдашней гетманской столицы). Начальное музыкальное образование получил в Глуховской певческой школе, впоследствии учился в Италии, где в 25-летнем возрасте создал свою первую оперу «Креонт». Бортнянский считается одним из основателей классической музыкальной традиции в Украине, автором более сотни духовных хоровых концертов, опер и инструментальных произведений.
Соорганизаторами инициативы в метро выступили благотворительная организация «Фонд Глобал Хармони Арт» и коллектив Научного центра имени Л. И. Медведя.
Об этом сообщается со ссылкой на пресс-службу КГГА.
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