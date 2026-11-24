С 24 по 27 ноября 2026 года включительно на эскалаторах 16 станций киевского метрополитена будет звучать отрывок из оперы «Креонт» украинского композитора Дмитрия Бортнянского.

После успешной премьеры в Венеции произведение планировали представить и на других европейских сценах, однако впоследствии его партитура исчезла. Из-за этого опера около 250 лет считалась утраченной.

Аудиозапись будет транслироваться в вечернее время. Проект приурочен к 250-летию премьеры произведения, которая состоялась 26 ноября 1776 года в Венеции.

Список станций метро, где будет звучать фрагмент оперы:



«Арсенальная»,

«Вокзальная»,

«Зверинецкая»,

«Золотые ворота»,

«Кловская»,

«Лукьяновская»,

«Майдан Независимости»,

«Дворец спорта»,

«Печерская»,

«Площадь Украинских Героев»,

«Политехнический институт»,

«Сырец»,

«Театральная»,

«Университет»,

«Крещатик»,

«Шулявская».

«Креонт» — первая опера Дмитрия Бортнянского. После успешной премьеры в Венеции произведение планировали поставить и на других европейских сценах, однако впоследствии партитура была утеряна, и почти 250 лет оперу считали утраченной.

Позже ноты нашли в архиве библиотеки Ажуда в Лиссабоне. В 2023 году украинские художники под руководством дирижёра, народного артиста Украины и Артиста ЮНЕСКО во имя мира Германа Макаренко возродили оперу в рамках проекта «Возвращение миру первой оперы Дмитрия Бортнянского «Креонт». Её премьера состоялась при поддержке МИД Украины, профильного комитета Верховной Рады и под патронатом ЮНЕСКО.

По словам Германа Макаренко, «Креонт» является важной частью украинского музыкального наследия и символом свободы, демократии и национальной идентичности.

Дмитрий Бортнянский (1751–1825) — выдающийся украинский композитор, певец и дирижёр, уроженец города Глухов в Сумской области (тогдашней гетманской столицы). Начальное музыкальное образование получил в Глуховской певческой школе, впоследствии учился в Италии, где в 25-летнем возрасте создал свою первую оперу «Креонт». Бортнянский считается одним из основателей классической музыкальной традиции в Украине, автором более сотни духовных хоровых концертов, опер и инструментальных произведений.

Соорганизаторами инициативы в метро выступили благотворительная организация «Фонд Глобал Хармони Арт» и коллектив Научного центра имени Л. И. Медведя.

Об этом сообщается со ссылкой на пресс-службу КГГА.

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