Маленькие львята, которых оставили возле ветеринарной клиники в Киеве, чувствуют себя хорошо и находятся под опекой Центра спасения диких животных. В сети появились новые кадры с животными.

Сейчас за львятами ухаживают специалисты Центра спасения диких животных. Животные чувствуют себя хорошо и постепенно набирают силы.

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Примерно через полгода львята будут готовы к переезду. До этого времени они будут оставаться под присмотром сотрудников центра.

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Неизвестные привезли в ветеринарную клинику двух новорожденных львят и оставили их там от имени Центра спасения диких животных (Wild Animals Rescue Center). О животных в Центре узнали через два дня, когда ветеринар позвонила, чтобы спросить, когда львят заберут.

Ранее суд вынес приговор владельцу львиц, которые сбежали из вольера и бегали по Хмельницкому. Председателя общественной организации «ЗОО Защита» Сергея Пальохина суд признал виновным в жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель. Ему назначили пять лет лишения свободы, однако суд заменил это наказание на один год испытательного срока.

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