В киевском метрополитене сообщили о ситуации с возобновлением движения поездов через Южный мост

Движение поездов по «зеленой» линии киевского метрополитена через Южный мост по-прежнему временно приостановлено из-за повреждений инфраструктуры, нанесенных в ходе массированного обстрела столицы в ночь на 27 октября. Об этом в комментарии сообщили представители горячей линии КП «Киевский метрополитен».

Пока точные сроки возобновления полноценного сообщения между станциями «Выдубичи» и «Осокорки» не объявляются, однако обещают дополнительно проинформировать пассажиров о возвращении к привычному графику.

На период восстановительных работ поезда Сирецко-Печерской линии курсируют по двум отдельным участкам: от станции «Сырец» до станции «Выдубичи» и от станции «Осокорки» до станции «Красный Хутор». Подземные станции метро продолжают круглосуточную работу в режиме укрытия во время воздушных тревог.

Источник: КП «Киевский метрополитен».

Российские войска во время атаки на столицу направили несколько баллистических ракет в сторону Южного моста. Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что мосты имеют значительный запас прочности, поэтому полностью разрушить такие сооружения непросто. В то же время ремонт поврежденного дорожного покрытия займет определенное время.

В Киеве на Южном мосту с 6 ноября открыли дополнительную полосу движения для транспорта, следующего с левого на правый берег Днепра. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

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