В пяти районах Киева возникли перебои с водоснабжением из-за обстрелов со стороны России

В Киеве из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру сегодня, 5 ноября, возникли перебои с водоснабжением.

В пяти районах столицы временно отсутствует вода или снижено давление в водопроводной сети.

Проблемы зафиксированы в следующих районах:

Днепровском;

Дарницком;

Шевченковском;

Голосеевском;

Печерском.

Причиной перебоев стали массированные российские атаки на энергетическую инфраструктуру столицы. Из-за отключения электроэнергии прекратили работу ключевые водопроводные объекты «Киевводоканала».

В настоящее время специалисты «Киевводоканала» совместно с энергетиками работают над ликвидацией последствий повреждений.

Их задача — как можно быстрее восстановить стабильное водоснабжение и необходимое давление воды в городской сети.

Напомним, днем 5 ноября киевляне вновь начали жаловаться на отсутствие водоснабжения. Вода начала пропадать в квартирах после 12:15.

Напомним, что утром 5 ноября в трёх районах Киева ввели экстренные отключения света.

4 ноября в Киеве полностью восстановили водоснабжение. Давление в водопроводных сетях уже стабилизировали, а все насосные станции города вернулись к обычному режиму работы.

Правительство передаст Киеву 10 дополнительных генераторов для обеспечения бесперебойной работы водоканала во время отключений электроэнергии. Еще 21 резервный источник питания получат 12 территориальных общин в других регионах Украины.

Читай нас в