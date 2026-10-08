В полиции опровергли информацию о задержании ещё двух участников акций на Теремках

В киевской полиции опровергли информацию о якобы задержании двух участников акций на Теремках.

«Распространенная в СМИ информация о задержании других участников акции (кроме Любомира Дмитришина — ред.), которая состоялась 27 сентября на столичных Теремках, не соответствует действительности», — заявили правоохранители.

В полиции подчеркнули, что в рамках уголовного производства, возбужденного по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, следователи задержали лишь одного участника событий 27 сентября. Ему было сообщено о подозрении. В среду Голосеевский районный суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Ранее активист Дмитрий Перов сообщил в Facebook о якобы задержании участников акции протеста на Теремках Егора Данилюка и представителя ОО «Гарнизон» Михаила Денисенко. Впоследствии движение «Гарнизон» сообщило, что Денисенко освобожден. Как сообщалось, Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 5 декабря для ветерана Любомира Дмитришина, который участвовал в акции против вырубки деревьев на Теремках, где прокладывают теплотрассу. По данным СМИ, 27 сентября на Теремках продолжились протесты против вырубки деревьев. На месте также присутствовали жители Теремок, считающие строительство теплотрассы приоритетным, а также полиция и представители КГГА. Протестующие пытались проникнуть за забор, произошли столкновения с правоохранителями. В полиции заявили, что отдельные участники акции «начали провоцировать конфликты» с сотрудниками полиции и другими участниками мероприятия, а также нарушать общественный порядок. Во время столкновений они, по данным полиции, использовали пиротехнические средства, толкали правоохранителей и применяли к ним физическую силу. В результате этого травму получила полицейская. Источник: Укринформ. Напомним, 6 октября правоохранители задержали 24-летнего уроженца Луцка, который, по их данным, организовал и координировал действия участников во время конфликта с полицией. Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти, исполняющему обязанности по охране общественного порядка. Речь идет о 24-летнем ветеране Любомире Дмитришине. Муниципальная охрана Киева пожаловалась на давление в связи с разгоном протеста на Теремках.

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