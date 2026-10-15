Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожары, возникшие в Святошинском районе столицы в результате очередной российской атаки днём 15 октября 2026 года.

По данным ГСЧС, огонь охватил травяной настил на открытой территории частного участка, а также одноэтажное нежилое здание по другому адресу. Спасатели оперативно потушили оба очага возгорания.

Информация о жертвах или пострадавших в результате инцидента не поступала.

Источник: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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