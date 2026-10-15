В Святошинском районе задержали мужчину с тротиловой шашкой в кармане

В Святошинском районе Киева полицейские задержали мужчину, который ходил по улицам с тротиловой шашкой в кармане. По его словам, взрывоопасный предмет он нашел в лесополосе, после чего носил его с собой, подвергая опасности себя и окружающих.

Инцидент произошел на улице Рубежской. Во время патрулирования территории участковые офицеры остановили мужчину для проверки и обнаружили в его кармане взрывоопасный предмет.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников.

Специалисты изъяли опасный предмет, а следователи задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Отметим, что 38-летний киевлянин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в частности за грабежи и наркопреступления.

Следователи Святошинского управления полиции под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Полиция подчеркивает: в случае обнаружения подозрительного или взрывоопасного предмета не прикасайтесь к нему и не перемещайте его. Необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить о находке в полицию по номеру 102 или 112. Об этом сообщает Полиция Киева. Видео: В Киеве изъяли 90-килограммовую боевую часть российского дрона. Ранее РФ нанесла удары КАБами по Харькову, есть погибшие и пострадавшие. В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали беспилотником грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель. Также РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.

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